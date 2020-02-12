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تأكيد روسي إيطالي بالعمل على حل أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدرت المستجدات السياسية والميدانية في ليبيا محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وذكر بيان للكرملين أن الاتصال الهاتفي جرى إثر مبادرة من الجانب الايطالي، وأعرب الطرفان خلاله عن الاهتمام بمواصلة العمل المشترك الهادف إلى تحقيق تسوية على المدى الطويل في ليبيا.

ويأتي هذا الاتصال في وقت هبطت فيه طائرة إيطالية في العاصمة طرابلس وهي تقل وزير الخارجية لويجي دي مايو الذي التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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