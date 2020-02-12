تأكيد روسي إيطالي بالعمل على حل أزمة ليبيا

تصدرت المستجدات السياسية والميدانية في ليبيا محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وذكر بيان للكرملين أن الاتصال الهاتفي جرى إثر مبادرة من الجانب الايطالي، وأعرب الطرفان خلاله عن الاهتمام بمواصلة العمل المشترك الهادف إلى تحقيق تسوية على المدى الطويل في ليبيا.

ويأتي هذا الاتصال في وقت هبطت فيه طائرة إيطالية في العاصمة طرابلس وهي تقل وزير الخارجية لويجي دي مايو الذي التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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