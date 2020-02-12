“الهيئة” تدعو لإبعاد مشروع الدستور عن “جنيف”

أرسلت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مذكرة إلى كل من غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز تناولت المسار الدستوري وأموراً متعلقة بدور البعثة الأممية.

وأكدت الهيئة على إقرارها مشروع الدستور وأنه لا يحق لأي جسم من الأجسام السياسية القائمة أو أي جهة أخرى بما فيها البعثة أن يرفض الدستور أو أن يقبله.

كما ذكَّرت الهيئة في رسالتها بقرار المحكمة العليا التي حصّنت أعمال الهيئة التأسيسية من الطعن، كما استغربت الهيئة قيام البعثة بالشروع في الإعداد لاجتماعات جنيف والدعوة إليها وطرح مسألة القاعدة الدستورية ضمن البنود المستهدفة بالنقاش.

وختمت الهيئة مذكرتها بأنه يتعين على بعثة الأمم المتحدة عدم الزج بمشروع الدستور ضمن النقاشات المزمع عقدها سواء في جنيف أو غيرها.

وفي السياق ذكرت عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران لقناة “218NEWS”، الأربعاء، أن نسخة من هذه المذكرة حولت إلى الاتحاد الأوروبي لتعميمها على الدول التابعة له.

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