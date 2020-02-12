اخبار ليبيا الان

“الهيئة” تدعو لإبعاد مشروع الدستور عن “جنيف”

تم النشر منذُ 25 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أرسلت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مذكرة إلى كل من غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز تناولت المسار الدستوري وأموراً متعلقة بدور البعثة الأممية.

وأكدت الهيئة على إقرارها مشروع الدستور وأنه لا يحق لأي جسم من الأجسام السياسية القائمة أو أي جهة أخرى بما فيها البعثة أن يرفض الدستور أو أن يقبله.

كما ذكَّرت الهيئة في رسالتها بقرار المحكمة العليا التي حصّنت أعمال الهيئة التأسيسية من الطعن، كما استغربت الهيئة قيام البعثة بالشروع في الإعداد لاجتماعات جنيف والدعوة إليها وطرح مسألة القاعدة الدستورية ضمن البنود المستهدفة بالنقاش.

وختمت الهيئة مذكرتها بأنه يتعين على بعثة الأمم المتحدة عدم الزج بمشروع الدستور ضمن النقاشات المزمع عقدها سواء في جنيف أو غيرها.

وفي السياق ذكرت عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران لقناة “218NEWS”، الأربعاء، أن نسخة من هذه المذكرة حولت إلى الاتحاد الأوروبي لتعميمها على الدول التابعة له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك