السعيدي لـ218: البعثة الأممية تجاوزت صلاحياتها

أفاد عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي عبر صفحته بـ”فيسبوك” بأنه تلقى رسالة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطالبه بملء استمارة خاصة بالترشح لمؤتمر جنيف وتحديداً في المسار السياسي المزمع عقده قريبا.

وأجرت قناة “218NEWS”، الأربعاء، اتصالا مع السعيدي للاستفسار أكثر عن المسألة، حيث أكد أن الرسالة وصلته عبر تطبيقي “فايبر وواتساب” تتضمن نموذجا خاصا بالدائرة الانتخابية بغرض الحوار، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس خروج البعثة عن اختصاصاتها وهي الدعم والمساندة، وإقحام نفسها في شؤون مجلس النواب الذي هو أعلى سلطة في ليبيا.

وأوضح السعيدي أن هذه ليست المرة الأولى، حيث سبق للبعثة وأن تواصلت في ديسمبر مع النواب طالبة منهم اختيار شخص عن كل دائرة، مشددا على ضرورة عدم التخلي عن سيادة مجلس النواب واختصاصه الأصيل في المشاركة بالحوار واختيار ممثليه، مذكّراً بالشروط التي وضعها المجلس والتي من بينها انتظار نتائج المسار العسكري الذي انتهت جولته الأولى قبل أيام في جنيف.

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