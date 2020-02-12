تفعيل الأنشطة المشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل بالوفاق

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد “خالد مازن” اليوم الأربعاء اجتماعا موسعاً مع إدارة وأعضاء المشروع الإنمائي المشترك للأمن والشرطة ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية المركزية بالوزارة.

وناقش الاجتماع مصفوفة العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل, وتفعيل الأنشطة والبنود وعلى رأسها النظام المتكامل للإدارة وتتبع ملف القضايا والمنظومة الإدارية والمالية للوزارتين.

كما تم التطرق لموضوع تجهيز مكاتب كل من حماية الأسرة والطفل ومتابعة المرأة والفريق التقني المشترك بين الوزارتين.

وبين المكتب الإعلامي بالوزارة أن الاجتماع خلص إلى اعتماد عدة نتائج وتوصيات والاتفاق على عقد إحتماع فني خلال الفترة القادمة.