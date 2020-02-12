مائدة مستديرة بعدل الوفاق حول برنامج الإرشاد

أقيمت بإدارة التدريب بوزارة العدل بحكومة الوفاق مائدة مستديرة حول برنامج الإرشاد بحضور الخبير الأكاديمي الليبي في القانون الكوني اعبودة ورابطة ABA للقانونيين لتقديم الدعم في عملية الإرشاد وعدد من أعضاء الهيئات القضائية .

وناقشت المائدة عدة بنود بشأن تفعيل نظام التأهيل التخصصي واستحداث مكاتب للإرشاد بمقار الهيئات القضائية واستخدام التقنية الحديثة في الأرشفة الإلكترونية وإدخال الميكنة في العمل القضائي.

وأكد المشاركون في المائدة على ضرورة توفير البيئة المناسبة لعملية الإرشاد وتفعيل نادي القضاة لأهميته في عقد جلسات حوارية وموائد مستديرة للمناقشة وأخذ المشورة والتوجيه عن طريق الإرشاد من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال