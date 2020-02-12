لجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان تعقد اجتماعها

عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها التاسع عشر بديوان وزارة العدل اليوم الاربعاء ،واستعرضت اللجنة جدول أعمالها والذي تمثل في اعتماد محضرها السابق .

وقدم فريق الرصد المكلف للجنة تقريرا حول ما قام به من أعمال رصد و توثيق للحوادث التي استهدفت المدنيين مؤخرا ، كما تناولت اللجنة موضوع التقرير الثالث والتقدم الحاصل في إعداده .

وشددت اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان على ضرورة أن يتم إتباع المنهجية المعتمدة في إعداد التقارير الحقوقية حياله.