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لجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان تعقد اجتماعها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها التاسع عشر بديوان وزارة العدل اليوم الاربعاء ،واستعرضت اللجنة جدول أعمالها والذي تمثل في اعتماد محضرها السابق .

وقدم فريق الرصد المكلف للجنة تقريرا حول ما قام به من أعمال رصد و توثيق للحوادث التي استهدفت المدنيين مؤخرا ، كما تناولت اللجنة موضوع التقرير الثالث والتقدم الحاصل في إعداده .

وشددت اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان على ضرورة أن يتم إتباع المنهجية المعتمدة في إعداد التقارير الحقوقية حياله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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