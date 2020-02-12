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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

12 February, 2020

أجرى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية العميد عثمان عبدالسلام ، رفقة لجنة مكلفة من قبل الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، جولة شملت بمطاري أمن منفذي براك الشاطي، وتمنهنت، لتفقد أوضاعها، ولتجنيد أفراد جدد بهيئة الشرطة لصالح الإدارة.

وأعلنت الإدارة العامة لأمن المنافذ شروعها الإثنين، قبول المنتسبين الجدد لمديرية أمن منفد مطار براك الشاطي وذلك بحضور كل من مدير الإداره العامة لأمن المنافذ، ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب، والطاقم الطبي.

وأجرى العميد عثمان عبدالسلام اليوم الأربعاء اجتماعا بآمر منطقة الشاطيء العسكرية اللواء محمد بن نايل بحضور معاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العقيد خالد الكاديكي، ومدير أمن منفذ مطار براك الشاطي المقدم عويدات الشريف، وذلك للتنسق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة العربية الليبية في عملية تجهيز وتأمين المطار.

كما عقد مدير الإدارة اجتماعا مع مدير أمن الشاطي العقيد صلاح الدين سنوسي، مجريا جولة تفقدية لأقسام ومكاتب المديرية وتقييم أوضاعها واحتياجاتها تمهيدا لنقلها لمعالي وزير الداخلية المستشار بوشناف لاتخاذ ما يلزم حيالها.