الرعيض: قفل النفط يؤثر على ليبيا بشكل سلبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن من وصفهم بـ” الموالين لحفتر الذين أقفلوا النفط” (حراك القبائل الليبية) بحجة التهميش لا يعلمون أن وزارة مالية الوفاق تدفع المرتبات والدعم لكل الليبيين في أنحاء البلاد.

الرعيض وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أشار إلى أن قفل النفط يؤثر على ليبيا بشكل سلبي ، مطالباً مصرف ليبيا المركزي أن يعمل بحذر ويستمر في فتح الاعتمادات والحوالات.

وأوضح الرعيض أن المجتمع الدولي والليبيين يسعون إلى فتح النفط لأن إغلاقه جريمة في حق كل ليبي،مضيفاً:”ونحن بهذه الطريقة نضيع الفرصة على أنفسنا ونعطيها لدول أخرى تزيد من إنتاجها وتستفيد ولربما هذه الدول تحاربنا بأموالها الآن”.

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