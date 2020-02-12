بعد توجيه دعوات مباشرة للنواب لحوار جنيف.. السعيدي: يجب طرد البعثة الأممية من ليبيا لتجاوزها الخطوط الحمراء

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن البعثة الأممية تجاوزت كل الاختصاصات المنوطة بها مع العلم أن شعارها هو الدعم والمساندة، داعياً الشعب الليبي إلى طرد البعثة من ليبيا لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء المتمثلة بقضية السيادة الوطنية.

السعيدي أشار خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البعثة قفزت قفزة أخرى في الهواء لذلك على كل نائب وطني شريف الخروج للإعلام وقول الحقيقة وعدم التدليس على الشعب الليبي.

ولفت إلى أن المشهد خطير جداً ورسالة القيادة العامة بأن يدرك الجميع الدور الخفي الذي تلعبه البعثة لإسقاط الجيش في محطة ما، متمنياً من هيئة الرئاسة في مجلس النواب الخروج في مؤتمر صحفي لإيضاح الصورة و إظهار الحقيقة للشعب الليبي.

وإستطرد حديثه:” البعثة منذ شهر بدأت بالاتصال المباشر مع أعضاء مجلس النواب و البحث من كل دائرة عن نائب وعن نفسي بعثوا لي رسالة حيث كتبت على صفحتي الخاصة و رفضت أن تكون طريقة الاختيار أو الانتخاب من داخل قبة البرلمان وفي نفس الوقت يوم 4 فبراير بعث برسالة موجهة مباشرة للبعثة أن هناك 5 شروط من بينها من يمثل مجلس النواب في الحوارات القادمة، البرلمان أكد أن الذهاب للحوار سيكون في حال وجود نتائج إيجابية من اللجنة العسكرية”.

كما أضاف”علينا إدراك أن البعثة قامت بكل التجاوزات بالشأن الداخلي على سبيل المثال عندما اختارت 40 شخصية لما يسمى بلجنة الحوار الليبي – الليبي ومخرجات الحوار التي ستصبح ملزمة حالها حال الصخيرات أي بمعنى عندما يتنصل مجلس النواب ويترك البعثة تلعب في هذا الشأن أي شيء سيصبح ملزم للشعب الليبي”.

وأكد على أن تخوفهم الأول والأخير على حامي الوطن “الجيش” لذلك تم رفض أن يتم إختيار من يمثل مجلس النواب إلا من داخل قبة البرلمان ومن لديه القدرة و الكفاءة لمحاورة الجماعات الأخرى المنطويه بعضها تحت مظلة إرهابية خاصة جماعة الإخوان، معرباً عن قلقه إزاء صمت رئاسة مجلس النواب التي ستودي بالبرلمان إلى الهاوية.

وأوضح أن مجلس النواب سبق وكلف النائب الثاني بالذهاب للبعثة في خطاب رسمي يطالب بإيضاح الجدول الزمني المتعلق في لقاء جنيف وما الأغراض والأهداف ولغاية هذه اللحظة لم يصدر عن البعثة أي جواب لمجلس النواب لذلك هناك الكثير من علامات الاستفهام.

السعيدي حث هيئة الرئاسة في مجلس النواب الخروج في مؤتمر صحفي لإيضاح الحقيقة للشعب الليبي ليدركوا أن مجلس النواب لا زال الجسم الشرعي الوحيد الذي من الممكن أن يحمي البلاد إلى جانب القوات المسلحة.

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