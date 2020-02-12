الخارجية الأمريكية: التدخل التركي ساهم في موازنة الكفة في ليبيا

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، اليوم الأربعاء، إن التدخل التركي ساهم في موازنة الكفة في ليبيا.

وأضاف خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي حول سياسة الوزارة تجاه الوضع في ليبيا، أن “التدخل التركي في ليبيا أبطأ تقدم قوات حفتر وخلق توازنًا يمهد الطريق أمام سبل أفضل للتفاوض”.

#BreakingNews: #US Assistant Secretary of State David Schenker: #Turkey‘s intervention in #Libya slowed down #Haftar‘s forces advance and created balance, which paved better ways to negotiations — Libya Alahrar (@LibyaalahrarEN) February 12, 2020

​وأكد شينكر على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المقتتلة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستدفع نحو هذا الاتجاه باعتبار أن “الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة في ليبيا”.

وأشار إلى تعاون الولايات المتحدة مع حكومة الوفاق عام 2016 لطرد عناصر “داعش” من مدينة سرت، لمنع بروز مثل هذه الجماعات المهددة للأمن والسلم الدوليين، موضحًا أن هناك فريق أمريكي دبلوماسي يعمل من تونس لعدم استقرار الأوضاع في ليبيا.