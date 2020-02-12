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الخارجية الأمريكية: التدخل التركي ساهم في موازنة الكفة في ليبيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، اليوم الأربعاء، إن التدخل التركي ساهم في موازنة الكفة في ليبيا.

وأضاف خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي حول سياسة الوزارة تجاه الوضع في ليبيا، أن “التدخل التركي في ليبيا أبطأ تقدم قوات حفتر وخلق توازنًا يمهد الطريق أمام سبل أفضل للتفاوض”.

​وأكد شينكر على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المقتتلة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستدفع نحو هذا الاتجاه باعتبار أن “الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة في ليبيا”.

وأشار إلى تعاون الولايات المتحدة مع حكومة الوفاق عام 2016 لطرد عناصر “داعش” من مدينة سرت، لمنع بروز مثل هذه الجماعات المهددة للأمن والسلم الدوليين، موضحًا أن هناك فريق أمريكي دبلوماسي يعمل من تونس لعدم استقرار الأوضاع في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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