الكبير يكشف عن تقديم المجلس الرئاسي لإستثناءات لبيع النقد الأجنبي بالسعر الرسمي

ليبيا – وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير اليوم الأربعاء رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن طريق المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ينفي فيه ماورد في تقرير الأمم المتحدة بخصوص نقص الشفافية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يمكنهم الحصول على النقد الأجنبي بالسعر الخاضع للضريبة مقابل السعر الرسمي.

الكبير وفي رسالته التي أطلعت المرصد أكد أن المصرف ملتزم وبشكل كامل بتطبيق قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 1300 لعام 2018 في شأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، لافتاً إلى أن مصرف ليبيا المركزي غير مخول بمنح أي إستثناء من تطبيق القرار المشار إليه أعلاه.

وأوضح أن صلاحية منح تلك الإستثناء بشأن بيع النقد الأجنبي بالسعر الرسمي المقدر بـ “دينار وثلاثون درهماً” يقتصر على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق دون سواه، منوّهاً إلى أن المصرف لم يقم بتاتاً ببيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين بالسعر الرسمي غير الخاضع للرسم بإستثناء مخصصات أرباب الأسر الليبية المستثناة بموجب قرار المجلس الرئاسي المشار إليه.

وشدد الكبير في رسالته على أن مصرف ليبيا المركزي دأب على نشر بيان شهري بالإيرادات والمصروفات بما فيها الإيرادات المتانية من فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي ويتضمن هذا البيان نشر تفاصيل تتعلق بمبيعات النقد الأجنبي الخاضعة للرسم وغير الخاضعة له ويتم إحالة هذا البيان باللغتين العربية والإنجليزية إلى كافة الأطراف الدولية بما فيها البعثة الأممية.

محافظ مصرف ليبيا المركزي أعرب عن أمله بتصحيح ما ورد في التقرير المشار إليه أعلاه،مبدياً كامل إستعداده للتعاون والإجابة عن أي إستفسارات ترد من الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية