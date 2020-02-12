القايد: حفتر يستعد لحرب جديدة.. وإذا قرر مجلس الأمن وقف إطلاق النار سيعرقل إمداداتنا العسكرية من تركيا

ليبيا – إعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى العميد ناصر القايد أن رفض المقترح الجديد بشأن وقف إطلا النار الذي طرح خلال إجتماعات اللجنة العسكرية من قبل من وصفهم بـ”ممثلي حفتر” (وفد القايدة العامة) في لجنة “5+5” كان أمر متوقع كونهم يعدون العدة لحرب جديدة على حد قلوله.

القايد أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مجلس الأمن قد يتخذ قرار بإيقاف إطلاق النار ليعرقل إمدادات تركيا من الأسلحة إلى ليبيا ليعطي فرصة لأحد الطرفين للتغلب على الآخر.

وإتهم القائد العام للجيش بأنه يسعى لإرهاب المواطنين وتخويفهم، لافتاً إلى أن “حفتر” لا يستطيع سحب آلياته لمناطق واسعه لأنه سيعرضها لهجوم كاسح وهزيمة بحسب تعبيره.

وأضاف :”حفتر مصر على شرطين من الشروط أن تنزع تسليح المليشيات ولا أعلم أي مليشيات يقصد بها وأن لا تتحرك القوات من أماكنها و هم مصرون على ذلك، لو انسحبوا لإنتهت الحرب لكنهم مصرين على هذا ويحتمون بالمنازل و الأماكن المدنية و يختبئون بها”.

أما عن شروط حكومة الوفاق ومن يمثلها من الجانب العسكري بيّن أن شروطهم تتمثل بانسحاب هذه القوات من حيث جاءت ولخارج حدود إدارية لطرابلس ووضع منطقة عازلة لتكون منطقة فك الارتباط و الاشتباك ومن ثم البداية في تنفيذ بعض الشروط الأخرى.

ولفت إلى أن الاجتماعات تعقد بطرابلس أو سرت لتنظيم صفوف وتمركزات القوات الموجودة على الأرض تحسباً لأي اعتداءات ممن وصفهم بـ”المليشيات المجرمة” (القوات المسلحة الليبية) وتجميع عناصر قواعد الاشتباك والحرص على تنظيم المجموعات بالإضافة لتوزيعها بشكل جيد والاهتمام بفرق الاستطلاع والتحري و إعداد الخطط اللازمة اللوجستية و الداعمة للتواصل بين كل القيادات و المقاتلين من أجل تقليل الخسائر والرد القاسي في حال حدوث أي هجوم.

واختتم حديثه:” بحسب توقعاتي سيكون لإجتماعات اللجنة العسكرية دور كبير، تسعى الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر وبالتحديد أن يبقى المجرم على تخوم طرابلس أو تريده أن ينسحب لمكانه لكن حفتر يومياً يأتيه دعم الأسلحه لتخزينها في حال تم فرض الحظر يوماً ما، من جانب حكومة الوفاق وقواتنا نلتزم بالمواثيق التي يقوم بها العالم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية