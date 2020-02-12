صهد: المسار العسكري لن يحقق أي تقدم طالما تصر الأمم المتحدة على عدم إلزام حفتر بوقف إطلاق النار

ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن المسار العسكري لن يحقق أي تقدم طالما تصر بعثة الأمم المتحدة على عدم إلزام ما وصفها بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بوقف إطلاق النار ووقف تعدياتها اليومية على الأحياء في طرابلس، حسب زعمه.

صهد وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري اليوم الأربعاء أضاف:” رئيس البعثة يتحدث عن هدنة في الوقت الذي رفض فيه حفتر التوقيع على وقف إطلاق النار وتستمر مليشياته في التحشيد واستمرار القتال في مختلف المحاور “.

عضو مجلس الدولة الإستشاري إختتم تصريحه بالقول:” الأمر قد تجاوز الكيل بمكيالين إلى التمادي في استرضاء حفتر رغم تعنته ورفضه تنفيذ أي مطلب يقود إلى إمكانية التوصل إلى أساس يبنى عليه اتفاق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية