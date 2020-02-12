السراج لـ دي مايو: وقف التدخلات الخارجية السلبية يتطلب موقف حازم من المجتمع الدولي

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو.

اللقاء حضره وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للرئاسي مسؤولين سياسيين وعسكرين وأمنيين من الجانبين وتناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وجدد الوزير الإيطالي بحسب المصدر دعم إيطاليا وتضامنها مع حكومة الوفاق والشعب الليبي ودعمها الكامل للمسار السياسي ولمخرجات مؤتمر برلين ومن أهمها وقف التدخلات الخارجية وفرض حظر على الأسلحة وإقرار وقف لإطلاق النار ووضع آليات فعالة لتنفيذ ذلك.



من جانبه رحب السراج بزيارة الوزير الإيطالي، مشيداً بالجهود الإيطالية التي بذلت طوال السنوات الماضية لمساعدة ليبيا على الخروج من الأزمة الراهنة.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر، معتبراً أن وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام من وصفه بـ “الطرف المعتدي” بمخرجات برلين يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي وبدون هذا الحزم سيستمر تدفق الأسلحة وسيواصل “المعتدي” انتهاكاته حسب قوله.



وتطرق الاجتماع إلى موضوع إغلاق ما وصفها بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) للمواقع النفطية وسبل مواجهة التأثير الكارثي لهذا التصرف والذي يطال جميع الليبيين، في اشارة منه لما قام به حراك القبائل الليبية من اقفال لحقول وخطوط نقل النفط احتجاجاً على تمويل الرئاسي للمرتزقة السوريين من إيرادات النفط.



على صعيد آخر بحث الاجتماع موضوع التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى أهمية التنمية المكانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية