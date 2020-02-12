حفتر يتلقى دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي لزيارة باريس

أخبار ليبيا 24 – سياسة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء بمقرّ القيادة العامة في الرجمة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو.

وقدّم المسؤول الفرنسي كريستوف فارنو خلال هذا اللقاء دعوة رسمية للمشير حفتر مبعوثة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.

وقد جرت المباحثات بين الطرفين حول سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة، بحسب ما ذكرت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة على صفحتها في “فيسبوك”.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، قد تلقى دعوة رسمية لزيارة باريس ولقاء نظيره الفرنسي، وذلك خلال لقائه وفدا فرنسيا الإثنين الماضي، لبحث عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24