ليبيا تتصدر اجتماع رؤساء جيوش “الساحل الأفريقي”

استضافت مصر على مدار يومين فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الأفريقي الخمس “G5” وممثلي الدول الأوروبية المانحة، في الفترة بين 9 و11 فبراير الجاري، وقد ترأس الوفد المصري رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

واستهل فريد الاجتماع بتهنئة الحضور بنجاح القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشيدا بالنتائج الإيجابية لها والتي تجلت بفوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى للقارة الأفريقية، على رأسها الأزمة الليبية بما يحفظ حقوق الشعب الليبي، كما تم بحث مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية مخصصة لإنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب في دول الساحل، ونوه فريد بدور القوات المسلحة المصرية في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في دورها الداعم لكل القضايا الأفريقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية