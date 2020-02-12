بلدية مصراتة: سنحتفل بالثورة المجيدة رغم كيد الكائدين وتحديا للمتمردين أعداء الوطن والدين

ليبيا – طالبت بلدية مصراتة في بيان لها اليوم الأربعاء كافة القطاعات الخدمية والهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات العامة والخاصة في البلدية بإبراز مظاهر الفرح والسرور بالذكرى التاسعة لما وصفته بـ”الثورة المجيدة”.

بلدية مصراتة طالبت أيضاً في بيانها الذي إطلعت عليه المرصد برفع راية الاستقلال ، داعيةً مواطني البلدية نساء وأطفال كبار وصغار وكافة شرائح المجتمع للإحتفال بهذا اليوم الذي وصفته بـ”التاريخي المجيد”.

وأكدت البلدية بأنها لن تتخلى عن “الثورة والتضحيات والمكتسبات” ، مضيفةً بأنها ستكون صمام أمان لـ”الثورة” والاجيال القادمة.

وأكدت البلدية بأن دعوتها هذه تأتي إعتزازا بمن وصفتهم بـ”الثوار” والمقاتلين وتأكيداً على مضيها قدما في الحفاظ على “مكتسبات الثورة” والتمسك بمبادئها، مشددةً على أن الاحتفال يأتي رغم كيد الكائدين وتآمر الخونة المندسين وتخاذل العملاء والمأجورين وتحديا للمتمردين أعداء الوطن والدين بحسب نص البيان!.