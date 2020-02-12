دي مايو: إيطاليا ستكون حاسمة في كل قرار أوروبي يخص ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيطاليا ستكون حاسمة في كل قرار أوروبي يخص ليبيا.

تصريحات دي مايو التي نشرها على صفحته على فيسبوك جاءت تعليقا على زيارته التي أجراها لطرابلس صباح اليوم واجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، حيث أكد على مواصلة العمل على فرض احترام الحظر المفروض على توريد الأسلحة وإيصال الأطراف المعنية بالنزاع إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي اليوم لديه الكثير من الشكوك ويقين واحد بأن قصف ليبيا عام ألفين وأحد عشر كان خطأ لا يغتفر.

وأكد الوزير الايطالي أن إيطاليا ستكون حاسمة في كل قرار أوروبي، مشيرا إلى أن لا أحد يعرف ليبيا مثل إيطاليا، ولا أحد كإيطاليا يبعد بضع مئات الكيلومترات عن سواحلها.

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