الثني والحويج يبحثان سبل التعاون المشترك مع الصليب الأحمر الدولي

التقى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم في مدينة بنغازي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

وناقش الثني مع ماورير الأوضاع الإنسانية في مختلف ربوع البلاد، خاصة المناطق التي تقع في مناطق الاشتباكات مع الميليشيات المسلحة، وآليات عمل اللجنة وجمعية الهلال الأحمر الليبي في تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين خاصة قاطني تلك المناطق.

وبحث الاجتماع آليات التشبيك مع اللجنة عبر السلطات المحلية في تسهيل عملها الإنساني كجهة محايدة هدفها التخفيف من معاناة السكان في أماكن النزاعات وغيرها.

هذا وبحث الحويج، مع ماورير، والوفد المرافق له بحضور عدد من المسؤولين سبل التعاون المشترك بناء على مذكرة التفاهم المبرمة منذ عام 2012.

وتخلل اللقاء مراجعة الاتفاقية وتطويرها بما يتماشى مع المرحلة القادمة للعام الحالي لبناء القدرات والتدريب والتطوير على برامج العلاج النفسي والاجتماعي بعد الحرب التي شهدتها البلاد.

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