الشاطر يعلق بسخرية على بيان للبعثة الأممية

أخبار ليبيا24

علق عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن الشاطر، بسخرية حول البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، والذي فيه عن أسفها من عدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا.

وقال الشاطر، “أليس من المضحك أن يمنع “انقلابي” خارج عن القانون “قائد جيش من المرتزقة” البعثة الأممية من استعمال المجال الجوي الليبي ولا تملك إلا التعبير عن أسفها في حين تتطاول على الشرعية باختراع عراقيل دائما جديدة لمنع الوصول لنهاية لمآسي المدنيين”. وأردف يقول: “قالك، أمم متحدة؟!”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة تخشى عواقب وخيمة على جهودها بسبب عرقلة رحلاتها الجوية من وإلى ليبيا.

وأضافت، في بيان، “تأسف الأمم المتحدة في ليبيا لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا”، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

وقالت، إن”الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء هذا الأمر، حيث إن منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة التي تبذلها في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفيها بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي-الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضرراً من النزاع”.

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