غلق مخبزين وإتلاف أدوية منتهية الصلاحية في سرت

أغلق جهاز الحرس البلدي في سرت مخبزين بمنطقتي محلة الرباط، ومحلة أبوهادي، (20 كلم) جنوب المدينة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية، كما أتلف عناصره كميات كبيرة من الأدوية لانتهاء صلاحيتها.

وشملت مخالفات المخبزين سوء النظافة العامة، وعدم تطابق أوزان رغيف الخبز مع النسبة المعتمدة لمراقبة الاقتصاد ببلدية سرت ونقابة المخابز، إضافة إلى عدم الحصول على رخص لمزاولة المهنة، وذلك حسب تصريح مدير مكتب الإعلام بسرت إلى «بوابة الوسط».

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وأوضح مدير مكتب الإعلام بسرت أن دورية الجهاز شمعت المخبزين وأحالت ملف القضية للجهات المعنية.

إلى ذلك، أتلف جهاز الحرس البلدي في سرت، أمس الثلاثاء، كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الدوائية والتشغيلية على متن شاحنتين؛ لانتهاء مدة صلاحيتها.

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