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المسماري: لدينا معلومات عن نقل تركيا مقاتلين من جبهة النصرة وداعش إلى ليبيا في يونيو ويوليو من العام الماضي

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

المسماري: لدينا معلومات عن نقل تركيا مقاتلين من جبهة النصرة وداعش إلى ليبيا في يونيو ويوليو من العام الماضي

متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

12 February, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ايش ينفع عندكم علم ولم تحركوا ساكن حيال أستهدافها أن تصريحات الناطق باسم قائد الجيش أصبحت تثير حفيظه الليبيين المواليين للجيش لانها تكشف عن قصور في اداء الجيش كونه ملم بيما يحاك ضد ليبيا ولا يتحرك علي وجه السرعه لفعل اي شئ مثل قولك أول أمس رصدنا باخره تركيا تنزل في أسلحه في مصراته باهي وماهو دوركم عند رصدها أليس قصفها كقصف تلك اليوشن التي تم أستهدافها بعد هبوطها بقليل

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  • نحن فى عصر القوة والايدى المرتعشة غير مطلوبة انظر الى رجال القبائل الشرفاء الذين اغلقوا ابار النفط وحرموا المليشيات الارهابية من مصدر رئيسى لتمويلها ورغم تهديدات الخونة والعملاء والقوى الاستعمارية استمر الاغلاق واصبح سلاحا فعالا وكنت اتمنى ان يقوم الطيران بتدمير كل منظومات الدفاع الجوى بمعتيقة ومصراطة لتكون رادعا للمليشيات الارهابية وان سماؤهم مكشوفة امام جميع انواع الطائرات حتى المسيرة

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