

ليبيا

المسماري: لدينا معلومات عن نقل تركيا مقاتلين من جبهة النصرة وداعش إلى ليبيا في يونيو ويوليو من العام الماضي متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية | 12 February, 2020 رابط مختصر

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