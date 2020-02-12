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القيادة العامة ترد على بيان البعثة بشأن الرحلات الجوية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت القيادة العامة للجيش الوطني عن استهجانها للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حول عدم منح الإذن لطائرات تابعة لها للهبوط في المطارات الليبية.

وقالت القيادة العامة في بيان، مساء الأربعاء، إن بيان البعثة جاء في وقت كانت فيه القيادة تستقبل طائرات الأمم المتحدة في كل المطارات التي تؤمنها في أرجاء البلاد باستثناء مطار قاعدة معيتيقة ومطار مصراتة اللذين ليسا تحت تأمينها.

وأكدت أن ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة لا يعبر عن حقيقة الأمور ولا ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي والدولي وإلى صانعي القرار في هيئة الأمم المتحدة.

ولفت البيان إلى أن “قاعدة معيتيقة الجوية”، التي تعتبر منطقة عمليات عسكرية، تم ضمها لمنطقة الحظر الجوي حتى نضمن سلامة الطائرات والمسافرين من أي عمليات إرهابية حيث تتعرض القاعدة والتي أصبحت تحت سيطرة تركيا، إلى قصف من حين لآخر. مؤكدة أنها لا يمكن أن تعطي ضمانات لهبوط الطائرات فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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