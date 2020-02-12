الجيش الليبي: بيان البعثة الأممية لا ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي والدولي (بيان)

قالت القيادة العامة للجيش الليبي، إن ما جاء في بيان البعثة الأممية، لا يعبر عن حقيقة الأمور ولا ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي والدولي، وإلى صانعي القرار في الأمم المتحدة.

واستنكرت القيادة العامة للجيش الليبي، مساء الأربعاء، في بيان تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حول عدم منح الإذن لطائرات تابعة لها للهبوط في المطارات الليبية.

وأضاف البيان، أن القيادة العامة كانت تستقبل طائرات الأمم المتحدة في كل المطارات التي تؤمنها في أرجاء البلاد باستثناء مطار قاعدة امعيتيقة ومطار مصراته التي ليست تحت تأمين القيادة العامة.

وأشار البيان، إلى أن قاعدة امعتيقة ومطار طرابلس تحت تصرف حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن قاعدة معيتيقة تعتبر منطقة عمليات عسكرية، حيث تم ضمها لمنطقة الحظر الجوي لضمان سلامة الطائرات والمسافرين من أي عمليات إرهابية، حيث تتعرض القاعدة، والتي أصبحت تحت سيطرة دولة تركيا المستعمرة، إلى قصف من حين لآخر، بحسب البيان

ونوّهت القيادة العامة إلى أنها لا يمكن أن تعطي ضمانات لهبوط الطائرات في قاعدة معيتيقة.

وكانت قد أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، صباح الأربعاء، عن أسفها واستنكارها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الليبي للهبوط في ليبيا، لافتة إلى أن هذا الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

وقالت البعثة في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء هذا الأمر حيث إن منع الرحلات الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعينا الإنسانية والمساعي الحميدة التي نبذلها في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفينا بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي-الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضرراً من النزاع