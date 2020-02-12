تقرير لوزارة الدفاع الأميركية يكشف شروط «أفريكوم» لإعادة قواتها إلى ليبيا

كشف تقرير نشرته وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في السابع من فبراير الجاري شروط القيادة العسكرية للولايات المتحدة في أفريقيا (أفريكوم) لإعادة قواتها إلى ليبيا مرة أخرى لمواصلة عملياتها في مجال مكافحة الإرهاب وجماعات التطرف العنيف.

ويغطي التقرير الربع سنوي، الذي رفعه المفتش العام الرئيسي لشرق وشمال وغرب أفريقيا في عمليات مكافحة الإرهاب بالبنتاغون، إلى الكونغرس الأميركي، الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2019، بشأن مراجعة التحديات المتعلقة بمسار المصادر في عمليات مكافحة الإرهاب بالقارة الأفريقية.

وقف إطلاق النار

وجاء في التقرار أن قيادة «أفريكوم» أبلغت وزارة الدفاع الأميركية أن «أحد الشروط لإعادة القوات البرية إلى ليبيا هو وقف لإطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني يضمن عدم قيام أي مجموعة باستهداف القوات الأميركية عن طريق الخطأ».

ويؤكد أن «أفريكوم» واصلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عملياتها الجوية لمكافحة الإرهاب في ليبيا «من مواقع خارج البلاد، لكن لم يكن لديها أي قوات على الأرض» بعدما انسحب عدد صغير من القوات الأميركية من ليبيا في أبريل 2019 بسبب ما وصفته قيادة «أفريكوم» بأنه «بيئة أمنية لا يمكن التنبؤ بها أوجدتها محاولة الانقلاب العسكري للجيش الوطني الليبي».

اقرأ أيضًا: «أفريكوم» تعلن نقل قوات من ليبيا: مستمرون في مراقبة الظروف على الأرض

ويقول المفتش العام ووزارة الدفاع إنه على الرغم من أن ضربات الطائرات الأميركية دون طيار خلال الربع السابق ألحقت أضرارًا جسيمة بتنظيم «داعش» في ليبيا، إلا أنه «من الصعب إجراء عمليات فعالة بالكامل دون وجود أفراد على الأرض».

وتضيف «أفريكوم» أنه في الوقت الراهن من الصعب مراقبة مَن الذي يطير في المجال الجوي الليبي أو حيث يعمل الإرهابيون على الأرض، بسبب تعدد الفاعلين، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أنه بالإضافة إلى طائرات أميركية وإيطالية دون طيار تعمل هناك، تدير الإمارات طائرات دون طيار صينية لدعم الجيش الوطني الليبي، في حين تدير تركيا طائرات دون طيار لدعم حكومة الوفاق الوطني.

ويؤكد التقرير أن تنظيم «داعش» في ليبيا بقي خلال الفترة المشمولة «متدهورًا»، ومع ذلك شدد وزير الدفاع مارك إسبر للصحفيين في نوفمبر 2019 أن «هناك حاجة مستمرة لعمليات مميتة لإبقاء داعش ليبيا في حالة متدهورة».

أهداف «أفريكوم» في ليبيا

ويبين التقرير أن الأنشطة الأميركية المتعلقة بعملية مكافحة الإرهاب وتنظيمات التطرف العنيف في شمال أفريقيا تركز على «ليبيا في المقام الأول» وفي غرب أفريقيا «تركز في المقام الأول على البلدان الواقعة في منطقتي بحيرة تشاد والساحل».

ويوضح تقرير المفتش العام، أن القوات الأميركية «تقوم بعمليات قاتلة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيمي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش». ويؤكد أن لقيادة «أفريكوم» ثلاثة أهداف في ليبيا أولها مكافحة الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدًا للمصالح الأميركية والغربية وتزعزع استقرار ليبيا وجيرانها، الثاني منع نشوب صراع أهلي واسع النطاق بهدد الأمن والاستقرار، وثالثًا دعم عملية المصالحة السياسية من خلال توفير الأمن للالتزامات الدبلوماسية.

ويعتبر التقرير أن قلة الوصول الأميركي إلى ليبيا «تقوض جهود مكافحة الإرهاب»، مشيرًا إلى أن البعثة الأميركية أخبرت الـ«بنتاغون» «أنها تحتفظ بالقدرة على القيام بعمليات مكافحة الإرهاب في ليبيا، لكن الصراع المدني المستمر يخلق تحديات، لأن قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني لا تركزان بشكل مباشر على عمليات مكافحة الإرهاب».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا