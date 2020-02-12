عمال النظافة بسوكنة.. إخلاص بالعمل رغم تأخر المرتبات

لا يتأخر عمال النظافة بمدينة سوكنة عن تأدية واجبهم على أكمل وجه رغم تأخر صرف مرتباتهم لمدة تتجاوز الأربعة أشهر، وعند تحويلها إلى حساباتهم المصرفية بعد طول انتظار يفاجؤون أن ما تم تحويله هو فقط راتب شهرين.

هذا هو حال موظفي مكتب النظافة بمدينة سوكنة ببلدية الجفرة الذين يصرون على أداء واجبهم بأفضل صورة رغم كل الصعوبات المالية التي تواجههم والتي تجعلهم عاجزين عن تلبية مستلزمات أسرهم والمطالب الحياتية.

وكما ورد على ألسنتهم، فإن مشاكلهم المادية لن تثنيهم عن تأدية عملهم، لأنهم يكنون كل المحبة والاحترام للمواطنين بالمدينة الذين يحاولون بدورهم وبشتى الطرق مساعدتهم وتيسير أمورهم إضافة إلى حسن معاملتهم. وغالبا ما تكون السيولة النقدية بالمصارف شبه مفقودة وعند صرف المرتبات يجدون أبواب المصارف قد أغلقت أمامهم وقد فات دورهم في سحب ما خصص لهم من هذه السيولة التي تقسم دائما على عدد الحسابات الجارية بالمصارف.

ووجه الموظفون رسالة للسلطات المعنية لحل هذه المشكلة والتقدم خطوة من أجل تدارك الوضع الراهن الذي يعيشه عامل النظافة.

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