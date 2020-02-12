المسماري: ملتزمون بالهدنة.. وأسلحة تركية تصل مصراتة

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن القيادة ملتزمة بوقف إطلاق النار في المنطقة الغربية لكنها ترد على أي خروقات.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في بنغازي، إن الجيش بات يسيطر على أكثر من 90% من الأراضي الليبية، وأضاف “نحن قادرون على حسم المعركة متى شئنا”.

وذكر المسماري أن جميع وحدات الجيش في طرابلس تحتفظ بمواقعها وتحرز تقدمات طفيفة، ولم تستخدم الأسلحة الثقيلة أو الطيران خلال الفترة الماضية تماشيا مع قرار وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن قوات الوفاق قصفت وادي الربيع وقصر بن غشير بالصواريخ وهي مناطق آهلة بالسكان، وتم الرد على مصدر إطلاق النار.

وأشار اللواء المسماري إلى أن القيادة العامة لا تستطيع إيقاف المعركة قبل تحقيق الثوابت الوطنية التي خولها بها الشعب الليبي.

ولفت المسماري إلى أن المجموعات المسلحة في مصراتة دفعت بتعزيزات كبيرة إلى عناصرها في منطقة الهيشة وذلك بعد يوم من دخول باخرة تركية محملة بالذخائر والأسلحة إلى ميناء مصراتة، مبينا أن وحدات الجيش الوطني تخوض مناوشات لمنع هذه المجموعات من التقدم والاقتراب من خطوط التماس.

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