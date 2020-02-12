الاتحاد الأوروبي يدعو مجلس الأمن لاعتماد “مشروع ليبيا”

أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن يؤكدون دعمهم لغسان سلامة وخطته الثلاثية

الأعضاء يدعون مجلس الأمن لاعتماد مشروع القرار بشأن ليبيا والذي يؤيد مخرجات مؤتمر برلين

الأعضاء: اعتماد القرار يبعث برسالة قوية للأطراف الليبية بأنه يجب إنهاء الصراع

الأعضاء: لا يوجد حل عسكري في ليبيا وندين انتهاك الالتزامات المتفق عليها بمؤتمر برلين

الأعضاء: الحل الوحيد القابل للتطبيق في ليبيا هو عملية سياسية يقودها ليبيون

الأعضاء: العملية السياسية في ليبيا يجب تتم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ودول الجوار

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