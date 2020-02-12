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الاتحاد الأوروبي يدعو مجلس الأمن لاعتماد “مشروع ليبيا”

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن يؤكدون دعمهم لغسان سلامة وخطته الثلاثية
الأعضاء يدعون مجلس الأمن لاعتماد مشروع القرار بشأن ليبيا والذي يؤيد مخرجات مؤتمر برلين
الأعضاء: اعتماد القرار يبعث برسالة قوية للأطراف الليبية بأنه يجب إنهاء الصراع
الأعضاء: لا يوجد حل عسكري في ليبيا وندين انتهاك الالتزامات المتفق عليها بمؤتمر برلين
الأعضاء: الحل الوحيد القابل للتطبيق في ليبيا هو عملية سياسية يقودها ليبيون
الأعضاء: العملية السياسية في ليبيا يجب تتم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ودول الجوار

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • قرار حبر على ورق ولا توجد اى دولة تستطيع ان ترسل جنودها الى ليبيا كما حدث فى العراق وافغانستان بعد خسائرها الفادحة فارادة الشعوب اقوى فالشعب الذى اغلق ابار النفط قادر على تحرير بلاده من المرتزقة ورغم انف كلب السراج الكذاب فى مجلس الامن الذى يكذب علنا بمجلس الامن ويقول انهم السودانيين رغم ان تقرير رسمى من مجلس الامن فند وجود اى مرتزقة سودانيبن بينما المرتزقة السوريين موثق وجودهم بالصوت والصورة ولم يستطع هذا الكلب ان يتكلم عنهم وهو يعلم انه مرفوض من نواب الشعب ومحرم عليه تسعون فى المائة من الاراضى الليبية المحررة وهو وسيالة زبالة مكانهم اقرب مقلب زبالة

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