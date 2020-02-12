المسماري: أردوغان رئيس عصابة إرهابية دولية

أكّد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، مساء الأربعاء، أن القيادة العامة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار في المنطقة الغربية العسكرية، لافتا إلى أنها أيضا ملتزمة بالرد القاسي على أي خرق لوقف إطلاق النار.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي: “نؤكد قدرتنا الكاملة على حسم المعركة متى أردنا، القوات المسلحة مخولة من الشعب والمجتمع الدولي بحماية وصون الأمن في ليبيا، ونحن نكافح الإرهاب من أجل السلام وتحقيق العدالة”

وتابع: “الإرهاب والمليشيات المسلحة هي المشكلة الرئيسية التي تواجه ليبيا حاليا، وليست أزمة سياسية أو اقتصادية”

وأضاف المسماري، “القوات المسلحة تفرض سيطرتها على 99% من الأراضي الليبية، سواء بجندي وضع قدمه على الأرض، أو في مرمي نيران القوات المسلحة، وأكمل: “المناطق المحدودة التي تسيطر عليها المليشيات هي أيضا تحت سيطرة ومراقبة القوات المسلحة”

وجدّد المسماري القول بأن قبول القوات المسلحة بوقف إطلاق النار جاء من موقع قوة، مشددا على أن الهدف النهائي للقوات المسلحة هو مكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات المسلحة وجمع السلاح”

وبشان الأوضاع الميدانية، قال الناطق باسم الجيش، إن القوات المسلحة لا تزال تحتفظ بتمركزاتها الرئيسية في محاور القتال المختلفة، مبينا أن كل المعسكرات الرئيسية تحت سيطرة القوات المسلحة بالكامل”

وأردف: “كل ما نستخدمه حاليا هو للدفاع عن مواقعنا و الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار، رصدنا اختراقات للمليشيات في منطقتي بن غشير ووادي الربيع بصواريخ الجراد والمدفعية”

وحول بيان البعثة الأممية بشأن منع هبوط رحلات الأمم المتحدة، قال المسماري، “إن سلامة يحاول تشويه صورة القوات المسلحة بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن، وينفذ تعليمات بعض الدول والأطراف التي أوعزت إليه بتشويه صورة القوات المسلحة”، مشيرا إلى أن موقف غسان سلامة والبعثة الأممية من القوات المسلحة يثير مزيدا من التساؤلات، وفق قوله.

وأشار إلى أن قاعدة معيتييقة أصبحت تحت سيطرة أردوغان بشكل كامل، داعيا المبعوث الأممي إلى احترام دوره كوسيط دولي في الأزمة، ورأي أن نهج المبعوث الأممي حاليا بعيد تماما عن مسارات التسوية السلمية في ليبيا.

ووصف الناطق باسم القيادة العامة للجيش، الرئيس التركي رجب أردوغان، بأنه رئيس عصابة إرهابية دولية، وقال: “سنواصل من أجل إنهاء الاستعمار التركي في طرابلس”

وتابع: “لدينا معلومات عن نقل تركيا مقاتلين من جبهة النصرة وداعش إلى ليبيا في يونيو ويوليو من العام الماضي، العشرات من المسلحين انتقلوا إلى أوروبا بعد وصولهم إلى ليبيا عبر تركيا”

وعرض المسماري صورا لـ “بلال بن يوسف الشواشي” إرهابي كان يتبع جبهة النصرة وهرب في اتجاه تركيا وهناك معلومات بشأن وصوله إلى ليبيا قادما من تركيا، بحسب ما ذكر.

واختتم المسماري المؤتمر بالتأكيد على أن القوات المسلحة لديها الحق في مواصلة القتال من أجل السيادة ومكافحة الإرهاب.