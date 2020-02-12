سجال بين روسيا وبريطانيا وأميركا حول قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة مساء الأربعاء، سجالًا بين المندوب الروسي من جهة ومندوبتي الولايات المتحدة وبريطانيا حول اعتماد المجلس مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

فبينما صوت 14 عضوًا بالمجلس المكون من 15 عضوًا بالموافقة على مشروع القرار، امتنعت روسيا، وفسر مندوبها فاسيلي نيبينزيا، موقف بلاده بقوله «روسيا في الوقت الذي ترحب فيه بمخرجات مؤتمر برلين فإنها كانت تفضل عدم الاستعجال في إصدار مثل هذا القرار».

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وأوضح أن مجلس الأمن كان عليه الانتظار وعدم اعتماد مشروع القرار حتي «يكون هناك اجماعًا بين الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار» و«شكك» في إمكانية إلزام الأطراف الليبية بالقرار.

بدورها، عبرت مندوبة الولايات المتحدة، السفيرة نيكي هايلي، عن «خيبة أمل أميركا» لعدم حيازة هذا مشروع القرار البريطاني على إجماع مجلس الأمن رغم أن المشاورات السابقة للتصويت كان تصب في هذا الاتجاه.

وشددت المندوبة الأميركية على أن أن القرار يلبي مطالب الشعب الليبي ويساهم في تخفيف الاحتراب الداخلي، ويسهم في «فتح المدارس والمستشفيات وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي لليبي».

في حين أبدت المندوبة البريطانية كارين بيرس، استغرابها من إبداء المندوب الروسي تحفظه على القرار بدعوى اتخاذه بصورة متعجلة، وقالت:«اتخاذ مثل هذا القرار بعد ثلاثة أسابيع من مؤتمر برلين لا يمكن أين يوصف بالاستعجال».

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