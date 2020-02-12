لقاء وزير خارجية الحكومة الليبية مع “بلدي صبراتة”

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية ” عبدالهادي الحويج” ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء، مع عميد بلدية صبراتة “مفتاح البريشني” وممثل لجنة الأزمة بالبلدية،على هامش الاجتماعات بديوان الحكومة الليبية.

تمحور النقاش على نقل وجهات النظر حول كيفية تفعيل دور البلديات في دعم “الخارجية”، فيما أثنى الوزير و مدير إدارة المتابعة على الدور الذي تلعبه بلدية صبراتة على مستوى المنطقة وعلى كل المجهودات التي يقوم بها المجلس البلدي من محاولات لحلحلة كافة المختنقات التي يمر بها المواطن.

كما تعهد “الحويج” في ختام الجلسة الحوارية بزيارة قريبة لبلدية صبراتة و الإطلاع أكثر على سير الأوضاع بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية