دي مايو: نهدف لاستعادة الظروف الأمنية المناسبة في ليبيا حتى تعود شركاتنا

رأى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أنه لدى المجتمع الدولي اليوم الكثير من اليقين بأن قصف ليبيا في 2011 كانت خطأ لا يغتفر، لدرجة أننا لا نزال ندفع عواقبه.

وقال دي مايو، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك: “هذا الصباح في طرابلس، حيث قابلت رئيس حكومة الوفاق السراج ووزير الداخلية باشاغا، نواصل العمل على احترام الحظر المفروض على الأسلحة ووضع الأطراف في وقف دائم لإطلاق النار”

وأردف: “ستكون إيطاليا حاسمة في كل خيار أوروبي، لا أحد مثلنا يعرف ليبيا، ولا أحد مثل إيطاليا شواطئه على بعد مئات الكيلومترات من شواطئهم”

وتابع: “هناك خطر إرهابي لا يمكننا التقليل من شأنه، البلدان التي تتجاهل السلام وتستمر في تسليح الأطراف على الأرض. لا يمكننا قبولها”

واستطرد قائلا: “نحن نتخذ نهجا شاملا، يشمل جميع البلديات الليبية والحوار مع كل الأطراف، والهدف من ذلك هو استعادة الظروف الأمنية المناسبة حتى تتمكن شركاتنا من العودة إلى الاستثمار”