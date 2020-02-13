لقاءات لوفد “مجلس نواب طرابلس” في نيويورك

عقد وفد “مجلس نواب طرابلس” الذي يزور مدينة نيويورك الأميركية هذه الأيام لقاءات عدة واجتماعات بدأت باجتماع موسع في مقر البعثة الليبية بنيويورك بحضور رئيس البعثة “الطاهر السني” الذي كلفته “الوفاق” مؤخراً مندوباً لليبيا بالأمم المتحدة .

كما اجتمع وفد النواب -المنشقين والمقاطعين للبرلمان الليبي- مع “أوسكار فرنانديز”، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتناول مسارات الحوار ودور البعثة الأممية بليبيا-حسب ما أوردته صفحة النواب المقاطعين “مجلس نواب طرابلس”.

والتقى الوفد أيضاً بالمجموعة المسماة A3 الممثلة لدول أفريقيا الأعضاء بمجلس الأمن – وهي جنوب أفريقيا والنيجر وتونس – في إطار دور الإتحاد الإفريقي وأثره المهم في دعم مشروع وقف إطلاق النار بمجلس الأمن، حيث أبدى أعضاء الاتحاد الأفريقي دعمهم لعملية السلام وضرورة تطبيقها- حسب صفحة النواب المنشقين والمقاطعين التي تحمل عنوان “مجلس النواب الليبي” .

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