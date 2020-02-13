 وزارة الداخلية تستعد لعقد مؤتمر علمي حول الهوية وحماية السيادة الوطنية

بنغازي 13 فبراير 2020 (وال) – عقدت اللجنتين التحضيرية والعلمية، لمؤتمر الهوية وحماية السيادة الوطنية الذي ترعاه وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اجتماعها الأول صباح الأربعاء بديوان الوزارة في مدينة بنغازي.

وناقشت اللجنتين الاستعدادات للمؤتمر الذي يقام تحت شعار (هويتنا .. وطننا) وينعقد في بنغازي بتاريخ 14 / 15 مارس المقبل أهداف المؤتمر ومحاوره والاشتراطات العلمية للمشاركة إضافة إلى التجهيزات اللوجستية اللازمة لعقد المؤتمر.

وضم الاجتماع رئيس المؤتمر الأستاذ جمال البرغثي ورئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد خليفة العقوري، ورئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ وليد مؤمن الفارسي، أعضاء اللجان كل من الدكتور مصطفى عبدالعالي العبيدي، والأستاذ عقيد عبدالحميد التواتي، والمقدم إبراهيم الرمالي، إضافة إلى المستشار الإعلامي إبراهيم هدية المجبري.

كما ضم الاجتماع أعضاء اللجان الدكتور يوسف عبدالكريم، والأستاذ وليد سالم إدريس، والأستاذ أمراجع حمي.

وناقش الاجتماع المطوية التعريفية بالمؤتمر الذي دعا لعقده معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

ويهدف المؤتمر لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعمل على إضعاف الهوية الوطنية بكافة أشكالها ووسائلها، وإيضاح الرؤية العامة لحماية الهوية و السيادة الوطنية من خلال الآليات السيادية والتنفيذية لمؤسسات الدولة.

كما يهدف المؤتمر للتعريف بالتشريعات والقوانين الخاصة بالهوية، وتفعيل القرارات الصادرة بشأنها بهدف حمايتها، مع تعزيز وغرس القيم الثقافية الداعمة للهوية الوطنية الليبية، وصولا إلى نتائج تخدم المواطن والوطن وتحافظ على هويته.

وترتكز مواضيع المؤتمر على تحليل واقع الهوية الوطنية في ليبيا من خلال أبعادها المختلفة والتعرف على محددات الهوية الوطنية وسبل تعزيزها.

وسيتناول المؤتمر الهوية الوطنية من حيث الإطار المفاهيمي والفكري، وسيغطي محاورها من الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية والسياسية والدينية والإعلامية، واضعا في الاعتبار تأثر الانفجار السكاني لدول الجوار مقابل الضعف في النمو السكاني لليبيا وتأثيراته.

وأعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر أن الشروط التي يجب توفرها في المشاركين هو تقيدهم بطرق البحث العلمي في إعداد الورقات البحثية، وألا تتجاوز ورقاتهم العشر صفحات مع إرفاقها بسيرة ذاتية للباحث والجهة المشارك منها، مؤكدة أن آخر موعد لاستلام الورقات البحثية ومرفقاتها سيكون يوم السابع من شهر مارس المقبل.

وأشارت اللجنة إلى أن المستهدفين بالمشاركة في المؤتمر البحاث والأكادميين والمهتمين من الوزارات، وأجهزة ومؤسسات الدولة من بنغازي أو من خارجها.(وال – بنغازي) ا م

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