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«مصراتة الطبي» يتسلم جهاز تصوير مقطعي محوسبا

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس الأربعاء، مركز مصراتة الطبي، جهاز تصوير مقطعي محوسبًا «CT SCAN 128 SLICE» مزودًا بتقنيات تصوير متطورة وحديثة، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة الرامية لتعزيز خدمات القطاع الصحي في مختلف مدن ومناطق البلاد.

ويمتلك الجهاز تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض للأطفال والكبار، إلى جانب قياس كثافة العظام بدقة عالية، كما يستخدم في إجراء فحص مقطعي للقلب والشرايين والدماغ والعمود الفقري والأورام، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن ما يمتلكه الجهاز من تقنيات التصوير الحديثة جرى استخدامها لأول مرة في ليبيا أخيرًا، وذلك بعد تسلم قسمي الأشعة التشخيصية بمستشفى الهضبة العام، والمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة جهازين يمتلكان التقنيات ذاتها، لافتًا إلى تسلم المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة جهازًا يحمل نفس المواصفات أمس الإثنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • / هذا الجهاز مخصص لمركز طرابلس الطبي بالعاصمة / وقاموا بنقله لمصراتة – بسبب تعللهم بالحرب في طرابلس – كما خصل للحافلات الليبية من المصانع التي خصصت لطرابلس العاصمة – قاموا بسرقتها ونقلها لمطار مصراتة …!!!
    والطائرات التي اشترتها ادارة الوفاق خصصت لمطار معيتيفة الدولي – قاموا بسرقة الاوراق المخصصة للعقود ومحاولة نقل الطائرات لمطار مصراتة /
    لو تحولوا الطاءرات لمطار سبها الدولي في الجنوب والاجهزة الطبية لمستشفيات سبها بالجنوب مازال ارجل من ان يأخذوها هولاء اللصوص التافهين الشراذم المطلوبين دوليا .

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