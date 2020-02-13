مجلس الأمن يصوت على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالأغلبية على اعتماد القرار رقم “2510” المقدم من بريطانيا بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وصوت المجلس خلال جلسته التي عقدها مساء الأربعاء، بموافقة 14 عضوًا بمجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت على هذا القرار التذي رحب بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

يشار إلى أن هذا القرار بات أول نص ملزم يتبناه مجلس الأمن الدولي منذ اندلاع المعارك في العاصمة طرابلس مطلع أبريل الماضي، وقد طلبت بريطانيا التصويت عليه بعد مشاورات على نصه استمرت لثلاثة أسابيع.

ويشدد القرار على ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة، وأصرت لندن على تضمين نص القرار قلق (مجلس الأمن) إزاء الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا.

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