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زاخاروفا: مشاركة روسيا ومستوى حضورها في اجتماع ميونخ قيد العمل

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن  مشاركة موسكو في أعمال جلسة اللجنة العسكرية الخاصة بليبيا في ميونخ الألمانية لا يزال قيد العمل، وفقاً لـ “آر تي”

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي،  الأربعاء: “نحن على علم بهذا المقترح الألماني، وفي هذه المرحلة لا يزال موضوع مشاركة روسيا ومستوى حضورها قيد العمل”

وكان قد أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن ميونخ ستستضيف يوم 16 فبراير الجاري، جلسة للجنة الخاصة بتطبيق قرارات مؤتمر برلين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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