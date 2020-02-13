سيالة يرحب بتصويت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رحب وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، بتصويت مجلس الأمن الدولي على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا المقدم من بريطانيا.

وقال سيالة في تصريحه لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء: “نرحب بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن وقف إطلاق نار في ليبيا، وكنا نتمنى أن لو كان بالإجماع والمهم هو الالتزام بالتنفيذ”.

وصوت مجلس الأمن خلال جلسته التي عقدها مساء الأربعاء، بموافقة 14 عضوًا بالمجلس المكون من 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت على هذا القرار الذي رحب بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

وردا على سؤال الوكالة حول امتناع روسيا على التصويت وعدم استخدام حق الفيتو، أكد سيالة أنهم قد نسقوا مع روسيا بشأن ذلك وأنها وعدت بعدم استخدام الفيتو، مقدما شكرهم لروسيا على هذه الخطوة.

يشار إلى أن هذا القرار بات أول نص ملزم يتبناه مجلس الأمن الدولي منذ اندلاع المعارك في العاصمة طرابلس مطلع أبريل الماضي، وقد طلبت بريطانيا التصويت عليه بعد مشاورات على نصه استمرت لثلاثة أسابيع.

ويشدد القرار على ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة، وأصرت لندن على تضمين نص القرار قلق (مجلس الأمن) إزاء الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا.

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