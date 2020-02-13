“دعم مركزي تاجوراء” يكثف دورياته الأمنية وبواباته

كثفت الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في “تاجوراء”، عمل الدوريات والتمركزات الأمنية وقامت بفتح النقاط التفتيشية و”البوابات الفجائية” داخل نطاق بلدية تاجوراء –حسب ما أوردته وزارة داخلية الوفاق على صفحتها الرسمية.

كما شملت الدوريات والبوابات، أحياء “النشيع” و”التويتة” و”الجنين” و”بير التركي” و”مثلث101″و أجزاء من “وادي الربيع”، لحفظ الاستقرار وفرض الأمن والمجاهرة به وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، ومنع حدوث أي خروقات أمنية-حسب منشور الوزارة- كما تم ضبط عدد من المركبات الآلية التي لا تحمل إجراءات قانونية ومخالفة للقانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية