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“دعم مركزي تاجوراء” يكثف دورياته الأمنية وبواباته

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كثفت الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في “تاجوراء”، عمل الدوريات والتمركزات الأمنية وقامت بفتح النقاط التفتيشية و”البوابات الفجائية” داخل نطاق بلدية تاجوراء –حسب ما أوردته وزارة داخلية الوفاق على صفحتها الرسمية.

كما شملت الدوريات والبوابات، أحياء “النشيع” و”التويتة” و”الجنين” و”بير التركي” و”مثلث101″و أجزاء من “وادي الربيع”، لحفظ الاستقرار وفرض الأمن والمجاهرة به وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، ومنع حدوث أي خروقات أمنية-حسب منشور الوزارة- كما تم ضبط عدد من المركبات الآلية التي لا تحمل إجراءات قانونية ومخالفة للقانون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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