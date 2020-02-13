الحكومة الليبية تنسق التعاون مع الصليب الأحمر الدولي

استقبل عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ،رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “بيتر ماورر”-وزير الخارجية الأسبق لسويسرا ، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء -الذي التأم بمقر ديوان وزارة الخارجية في بنغازي- سبل التعاون المشترك بين الصليب الأحمر الدولي و وزارة الخارجية تأسيساً على مذكرة تفاهم أُبرمت بين الطرفين منذ العام 2012م، حيث دعا “الحويج” إلى مراجعة الاتفاقية وتطويرها بما يستجيب للمرحلة المقبلة لعام 2020-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية.

وأشار “الحويج” إلى أن عام 2020 هو للتدريب والتطوير ،على أن تركز منظمة الصليب الأحمر الدولي على بناء القدرات والتدريب والتطوير وعلى برامج العلاج النفسي والاجتماعي ما بعد الحرب ولضحايا الإرهاب.

كما أكد الوزير أن الدولة الليبية والحكومة ترحب بتنسيق التعاون فيما يخص الاحتياجات الإنسانية.

وعبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “بيتر ماورر” –بدوره- عن شكره إعجابه بالتعاون الإيجابي بين الصليب الأحمر الدولي والحكومة الليبية التي مكنته من إتمام أعماله الإنسانية على أكمل وجه.

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