ندوة “تعليم الوفاق” حول أثر الحرب في العملية التعليمية

نظمت وزارة التعليم بحكومة الوفاق مساء أمس الأربعاء بفندق المهاري في مدينة طرابلس ندوة حول المعارك الحربية الدائرة على أطراف العاصمة وآثارها على العملية التعليمية.

حضر الندوة وزير التعليم ورئيس “مجلس نواب طرابلس” ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد وعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات بحكومة الوفاق ورؤساء الجامعات ومراقبي التعليم ومديرو الإدارات والمكاتب بوزارة تعليم الوفاق وعدد من مديري المدارس .

ركزت الندوة على مجهودات المعلمين والمعلمات وكل العاملين بقطاع التعليم في استمرار العملية التعليمية رغم تواصل الاشتباكات وخطة الوزارة لضمان التحاق الطلاب بمدارسهم ، ومهمة وزارة الداخلية لتحقيق الأمن في هذه “الظروف الصعبة” والتي تنعكس بشكل ايجابي على المؤسسات التعليمية وتهيئة أفضل الظروف لاستمرار استقبال طلابها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية