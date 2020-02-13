مؤسسة الاستثمار تشرع في تطبيق خطة التطوير

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً بشان تطوير عملها الإدراي وتطبيق رؤيتها في إطار مبادئ الشفافية، شملت 7 نقاط رئيسية تطمح بها لتعزيز ثقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمستثمرين وذلك بعد استعانتها بشركات دولية وتعيين مُديرين لمشاريع بعينها.

وأوضحت المؤسسة في البيان الذي اطلعت قناة218 على نسخة منه بأنها تعمل على حل كافة النزاعات وحماية الأصول، إضافةً للافصاح عن خطط عملها والمنفذ منها عن تقارير، إلى جانب تحسين تطبيق معايير سنتياغو و متابعة الأموال المجمدة والتحسين المستمر في الحوكمة الإدارية العاملة بها.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تطمح للوصول لبعض النتائج مع حلول منتصف العام الجاري من بينها إقفال الميزانيات المتراكمة منذ سنوات والكشف عن تقرير شامل معني بالأصول وفقاً للقيمة السوقية وتحسين الأدوات التشغيلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية