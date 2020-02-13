مباحثات شركة زلاف النفطية مع الشريك الأجنبي “ريبسول”

بحث رئيس مجلس إدارة شركة زلاف لاستكشاف وانتاج النفط والغاز “خليفة عبد الصادق” سبل التعاون مع الشريك الأجنبي “ريبسول” فرع ليبيا خلال اجتماع مطول عقده مع المدير العام “سيموني شامان”.

وتطرق “عبد الصادق” إلى بعض الامتيازات التي تسعى “زلاف” لتشغيلها وإدخال مشاريعها حيز التنفيذ أبرزها امتيازات حوضي مرزق وغدامس .

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى جلب الاستثمارات والخبرات الأجنبية لمناطق الاستكشاف الجديدة من خلال الشركات الوطنية في إطار تطبيق رؤيتها لرفع معدلات الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يومياً مع حلول آخر هذا العام إلا أن الجهود تعترث مؤخراً بسبب وقف عمليات التصدير في منطقة الهلال النفطي من قبل محتجين على سياسة حكومة الوفاق .

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