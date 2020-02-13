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الناطق العسكري يتهم البعثة الأممية بمحاولة تشويه الجيش

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي

اتهم الناطق الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، المبعوث الأممي غسان سلامة بمحاولة «تشويه القوات المسلحة أمام مجلس الأمن» بـ«ادعائه بعدم سماح القيادة العامة لرحلات البعثة الجوية بالهبوط في ليبيا».

وقال المسماري في بيان تلفزيوني، أمس الأربعاء، إن تصريحات سلامة هي «رسالة لمجلس الأمن الذي يناقش الأزمة الليبية الليلة، تهدف إلى تشويه صورة القوات المسلحة أمام الأصدقاء في المجلس».

وأعرب الناطق الرسمي عن استغرابه لهذه التصريحات، خاصة أنها تأتي في وقت «ترحب فيه القيادة العامة بالبعثة الأممية في مناطق سيطرتها»، وآخرها زيارة المبعوث الأممي لبنغازي أخيرًا، وقال: «لدينا 45 مطارًا ومهبطًا وقاعدة يستطيع سلامة استخدامها»، لافتًا إلى استقباله في بنغازي على «أعلى مستوى».

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أعربت  عن «أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا، على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا»، مضيفة أن «الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية».

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • أمر طبيعي أن يصدر من سلامه هذا الأمر فماذا تريد من خادم مطيع لأولياء نعمته فموظف الأمم المتحده فهي وظيفه قريبه جدا من العماله لذلك يتم أنقاء ناس معينين لها يمتازوا بصفاقه وصحة وجه وقلة ذمه وانعدام مبدأ فمؤهلات سلامه في المجال مرتفه جدا وماذا تتوقع من خادم لدي الاعداء فالغرب هموما عدو للعرب منذ قديم الازل ودعك من البروتوكلات الرسميه التي يوهومنا فيها بأنهم أوفياء لنا ويريدون مصلحتنا فتعيينهم لحكومه الفرقاطه العميله خير دليل علي انهم ينظرون علي أننا غنم وغنائم فقط ومصلحتهم هم مقدمه عن مصلحه أي شعب ودائما هم يبحثون عن عميل هو ليس من أوصول تلك البلد فيجندوه فآتوا بالسراج الذي هو تركي الأصل كما آتوا سابقا بأحمد الجلبي في العراق وهو أيراني الاصل فهل تريد من أغسيسين سلامه أن يقف مع الجيش الوطني الحر الشريف ويخالف في ذلك اولياء نعمته الغرب الاستعماري

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