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أنباء عن تحشيدات في مصراتة للهجوم على سرت

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد محاور القتال خروقات متكررة للهدنة الهشة المُعلنة بين قوات الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوفاق.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول عسكري يتبع الجيش الوطني قوله إن “مُسلحي مصراتة يستغلون الهدنة لشن هجوم وشيك على مدينة سرت”.

وكشف ذات المسؤول عن تجهيزات تجري من جانب المجموعات المسلحة في مصراتة للهجوم على الحقول النفطية التي تُسيطر عليها قوات الجيش الوطني.

وشدد المسؤول العسكري في تصريحاته لـ”الشرق الأوسط” على أن القيادة العامة للجيش الوطني تُتابع تطورات الموقف بصورة مستمرة ودقيقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • سرت عسكريا تتبع المنطقة العسكرية الوسطى(( حتى من ايامات النظام السابق )) ومنطقيا ضروري من تحريرها من المليشيات الجهوية القادمة من شرق ليبيا موتوا بغيضكم يا قناة العمالة والخيانة

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    • سرت من يومها حره و خاصة بعد ان دخلها الجيش العربي الليبي. و انتم يا جبناء يا فية اليهود سرقتوا بيوت سرت و جبتوا الدواعش و كانكم تريس اقبروها بس

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  • باذن الله احتفالاتكم يا مصاريت يا فية اليهود بنكبة فبراير لن تكون الا عزاء في فروخكم اللي حيجيفوا زي اللي قبلهم و يزداد عدد اراملكم و عوانسكم يا خنازير يا جبناء. نحن لكم بالمرصاد

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  • الا يخجل الاخوانى الحقير صاحب اول تعليق مثير للسخرية من انه عبد لسلطان الدعارة فى تركيا وان ارسل مرتزقة سوريين يحصلوا على الفى دولار فى الشهر علاوة على نيك نسوان الخوان فى خيام النكاح اتفووووه عليك ياديوث فالمشير خليفة حفتر اسقط الاقنعة عن وجوهكم القبيحة حيث التف حوله الشعب الليبى فهو عميل للشعب الليبى وخادمه وهذا شرف كبير وشرف لاى دولة شقيقة ان تدعم الجيش الوطنى وقائده خادم الشعب لتطهير البلاد من الخوان والمليشيات الارهابية موتوا بغيظكم ياخوان انتم والمجرم اردوغان المهزوم فى كل مكان منها ادلب الان

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  • سرت تم تحريرها فى ثلاث ساعات فقط لانها تلفظ الخوان وتعتز بدعمها للجيش الوطنى والجيش ينصب المصيدة للمصاريت ليسخقهم خارج المناطق السكنية وكل العوامل فى صالح الجيش الوطنى الذى يملك تفوق جوى رغم وجود منظومة دفاع جوى نظام هوك الذى توقف انتاجه فى امريكا منذ عام 2003 ويمكن لطائرات الجيل الرابع تدميرها بسهولة لكى تتمكن الطائرات العمودية من العمل بحرية اما الطائرات المسيرة التركية فيتم اصطيادها مثل الحمام من انظمة الدفاع الجوى للجيش للوطنى ومعركة تحرير مصراطة محسومة للجيش الوطنى بنفس الطريقة التى يتبعها الجيش من اول المعركة من استدراج المليشيات خارج المدينة وسحقها

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