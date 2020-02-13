عقوب يبحث إمكانية توسيع قسم العناية بمستشفى الجلاء

ناقش وزير الصحة بالحكومة الليبية، سعد عقوب، مع مدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، الدكتور أحمد ارضيوة، أوضاع المستشفى وسير العمل داخله.

وذكرت وزارة الصحة في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الوزير ومدير المستشفى ناقشا إمكانية تجهيز العناية الفائقة وافتتاحها بسعة سريرية أكبر لتتمكن من استيعاب المزيد من المرضى.

كما تطرقت نقاشات الاجتماع الذي عقد بمقر إقامة الوزير في بنغازي إلى سبل “دعم خدمات الإسعاف والطوارئ وفقاً للمؤشرات الصحية واستغلال الإمكانيات المُتاحة وتخفيف الأعباء عن المواطن”.

ومن جانبه، أشاد وزير الصحة بالحكومة الليبية بالجهد الذي تبذله إدارة مستشفى الجلاء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة.

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