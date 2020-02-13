المسماري: القوات المسلحة قادرة على حسم المعركة في أي وقت

قال المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، يحاول خلط الأوراق وتشويه سمعة الجيش الليبي.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي أمس، أن القوات المسلحة قادرة على حسم المعركة في أي وقت تشاء، وأن تسعة وتسعين بالمئة من أراضي ليبيا تحت سيطرتها، مجددا تأكيده أن هدف القوات المسلحة هو مكافحة الإرهاب، والقضاء على المليشيات، وجمع السلاح.

وفي سياق الخرق التركي المستمر للقرارات الدولية بحظر السلاح كشف اللواء المسماري أن باخرة تركية وصلت يوم الاثنين إلى ميناء مصراتة، محملة بالأسلحة.

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