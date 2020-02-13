البعثة الأممية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف النار في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن للقرار 2510 (2020) الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي عقد في برلين.

وقال البعثة الأممية، عبر موقعها الرسمي، إن صدور هذا القرار -الذي يؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار؛ ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح، ويعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي-الليبي الجاري بتيسير من البعثة-يعد بمثابة رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً.