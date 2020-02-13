هل يلتزم طرفا النزاع في ليبيا بقرار وقف إطلاق النار؟

أشار مراسل فرانس24 في طرابلس معاذ الشيخ إلى أن الساعات القادمة وحدتها التي تؤكد أو تنفي التزام طرفي النزاع في ليبيا، أي حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة والجيش الوطني في شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر، بقرار وقف إطلاق النار الذي تبناه مجلس الأمن ليل الأربعاء الخميس. وقال مراسل فرانس24 إن المعارك غالبا تتوقف في الليل، لكنها تستأنف في النهار.

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