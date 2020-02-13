السني: «المرتزقة السودانيون» هم من يغلقون المنشآت النفطية الليبية وليس «القبائل»

زعم طاهر السني، مندوب «السراج» الدائم لدى الأمم المتحدة، أن من أسماهم بـ«المرتزقة السودانيون» هم من يغلقون المرافق النفطية في ليبيا، مدعيا أن القائم على إغلاق النفط ليس القبائل الليبية كما «يروج البعض».

وقال السني، الشهير بـ«حامل حقائب السراج»، خلال كلمة له بمجلس الأمن أثناء التصويت على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا: “يجب إدانة استمرار إغلاق المرافق النفطية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة عملها بشكل عاجل، فهذا الإغلاق الذي تضرر منه «كل الليبيين» ويهدد «البلاد» بالدخول في عجز وانهيار اقتصادي كامل”.

وادعى «فني الكوابل السابق»، أن آلاف «المرتزقة» والعتاد ينتشرون في «الجفرة، هون، القطرون وجنوب طرابلس» وكذلك «الهلال النفطي»، من أجل غلق المرافق النفطية الليبية، مضيفا “«مرتزقة سودانيون» يغلقون المرافق النفطية الليبية”.

وتابع زعمه، قائلا: “يحاول «البعض» تسويق أن من أغلق المنشآت النفطية الليبية هم القبائل، بحجة طلب التوزيع العادل للثروات، وكثيرا من هؤلاء وغيرهم من يساهمون في زعزعة استقرار الجنوب الليبي «الجريح والمستباح»”.

وكان مشائخ قبائل ومدن الجبل الغربي قد أعلنوا غلق أنابيب ومحطات ضخ النفط من حقول الحمادة الحمراء (الحمادة، والغولف، والشرارة، والفيل) جنوب الجبل الغربي.

وأوضح الأهالي في بيان لهم أن قرارهم بغلق أنابيب النفط جاء احتجاجًا على جلب وتمويل وتجنيد بقايا المرتزقة السوريين والتكفيريين والأتراك لقتال الليبيين، فيما تواصل أيضًا باقي القبائل الليبية، إقفال الموانئ النفطية، منذ شهر يناير الماضي، احتجاجًا على استخدام وارداته من قبل حكومة السراج لجلب الاستعمار التركي ودعم وتمويل الميليشيات السورية.

واعترف السراج في لقاء مع “بي بي سي” البريطانية، بوجود مرتزقة سوريين يقاتلون في صفوف مليشياته ضد قوات الجيش الوطني الليبي، وأكد أنه لن يتردد في طلب مساعدة أي طرف لدحر ما أسماه العدوان على طرابلس (عملية تحرير العاصمة من المليشيات المسلحة).

المصدر: الساعة24